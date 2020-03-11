Врач раскрыл главный страх перед коронавирусом и стал народным любимцем

Врач Абду Шаркави (Abdu Sharkawy) опубликовал пост, в котором назвал раскрыл свой главный страх перед китайским коронавирусом. За несколько дней публикация в Facebook собрала более 500 тысяч лайков и около 1,4 миллиона репостов, сделав доктора народным любимцем.

Медик, проживающий в канадском городе Торонто, пояснил, что осознает важность ситуации, так как специализируется на инфекционных заболеваниях и более 20 лет регулярно лечит пациентов. «Я не боюсь COVID-19, хотя и обеспокоен последствиями нового патогена, который распространился по всему миру», — отметил Шаркави. Он подчеркнул, что переживает за людей пожилого возраста и тех, чье состояние здоровья далеко от идеального.

По словам врача, ему действительно страшно из-за того, что многие жители разных стран потеряли рассудок, и их охватила паника. Доктор заметил, что зафиксированы случаи краж комплектов масок из больниц и клиник, «где они действительно нужны всем, кто заботится о здоровье пациентов». Он считает, что когда маски носят в аэропортах, торговых центрах и кафе, это провоцирует лишь еще больший рост атмосферы страха.

«Больше всего я боюсь того, какое послание этими действиями при столкновении с угрозой мы оставим нашим детям. Вместо разума, рациональности и альтруизма мы покажем им, что надо паниковать, бояться, быть подозрительными и корыстными», — заключил Шаркави. Он призвал людей помогать друг другу и сплотиться в борьбе с общей для всех угрозой.

Ранее в сети обрела популярность фотография, подчеркивающая важность правильного мытья рук в условиях вспышки коронавируса. На снимке продемонстрировали, как под ультрафиолетовым фонарем выглядят руки до и после мытья.

Всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, заражены более 116 тысяч человек. При этом свыше четырех тысяч пациентов скончались. Наибольшее число заразившихся — в Китае. На втором месте по распространению вируса — Италия: 9 марта власти на всей территории страны закрыли границы, школы, ввели запрет на перемещение.

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