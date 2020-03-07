Боящимся заразиться коронавирусом наглядно показали пользу мытья рук

В сети обрела популярность фотография, подчеркивающих важность правильного мытья рук в условиях вспышки коронавируса. Снимок, демонстрирующий, как под ультрафиолетовым фонарем выглядят руки до и после мытья, разместила в Instagram американская актриса Кристен Белл (Kristen Bell).

Фотографию актрисе прислала ее мать. На снимке наглядно показана польза мытья рук с мылом. На коллаже из шести картинок изображено, в каком состоянии находятся руки до мытья, после обработки водой и после 6, 15 и 30 секунд мытья с мылом. Фото произвело на Белл сильное впечатление. «Эй, вы все, мойте руки по 30 секунд!» — обратилась она к подписчикам.

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Публикация набрала свыше 400 тысяч лайков и почти пять тысяч комментариев. Подписчики актрисы в комментариях отмечают, что не предполагали, что количество бактерий на руках зависит от продолжительности их мытья. Они также пишут, что эту картинку необходимо рекомендовать к просмотру всем, кто боится заразиться коронавирусом.

«Спасибо за сообщение! Сегодня я использовал это как часть урока естествознания для пятиклассников о коронавирусе и о том, как следует мыть руки!» — написала одна из подписчиц.

Согласно рекомендации Национальной службы здравоохранения Великобритании, руки следует мыть не менее 20 секунд или столько времени, сколько потребуется, чтобы дважды пропеть песню Happy Birthday.

По данным на 7 марта, коронавирусом в мире заразились более 102 тысяч человек. 57,4 тысячи выздоровели, 3,4 тысячи скончались.

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