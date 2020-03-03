Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», призвал не бояться распространения китайского коронавируса SARS-CoV-2 по миру. В своем Telegram-канале он объяснил, почему считает страх перед заболеванием бессмысленным.

По его мнению, если бы эпидемия вируса, вызывающего пневмонию COVID-19, не освещалась в прессе, а врачи не предпринимали никаких сверхъестественных усилий, то «мир этого просто не заметил бы». Свою позицию Мясников объяснил тем, что число заболевших и умерших хоть и велико, но гораздо меньше по сравнению с гриппом и другими вирусными инфекциями, которыми болеют ежегодно.

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«Что есть: паника. Мне кажется, хорошо организованная паника. Сейчас потеплеет и все сойдет на нет. Останется иммунитет к этому типу вируса, и будем ждать другой», — уверен специалист. Он полагает, что коронавирус оказался полезен для человечества. «Мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее», — подытожил врач.

Ранее Мясников нашел плюсы в распространении коронавируса для россиян. По его словам, из-за появления информации о заболевании люди в страхе начали внимательнее следить за здоровьем, в том числе мыть руки и носить маски.

В общей сложности в мире пневмонией COVID-19 заболели более 92,1 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира. В России в общей сложности зафиксированы шесть случаев: двое граждан Китая на территории страны, троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, а также россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

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