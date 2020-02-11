Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян

Врач и ведущий телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников нашел плюсы в распространении китайского коронавируса 2019-nCoV для россиян. В своем Telegram-канале он рассказал, что люди начали внимательнее следить за здоровьем, испугавшись болезни.

Доктор Мясников пояснил, что другие вирусные инфекции в данный момент находятся «в самом разгаре», поэтому профилактические меры особенно важны. «Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих! Еще бы от гриппа прививались вовремя», — подытожил телеврач.

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Он порекомендовал заболевшим не ходить на работу, в гости или на концерты, чтобы не заражать других людей. «Грипп — инфекция с куда большей смертностью, чем "страшилка-коронавирус", и счет его жертвам идет на сотни тысяч ежегодно», — отметил Мясников. По его мнению, шанс заразиться 2019-nCoV в России равен нулю.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 42 тысяч человек. В России находятся двое из них: один в Тюмени, второй в Чите.

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