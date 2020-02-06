На обложку Time поместили Си Цзиньпина в медицинской маске

Американский журнал Time поместил на обложку рисованное изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске. Передовица издания доступна на его официальном сайте, а также в Twitter-аккаунте журнала.

Посвященная китайскому лидеру статья называется «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке». В ней журналист Time рассуждает о том, как связанный с распространением коронавируса кризис повлиял на китайское общество и какие проблемы он продемонстрировал.

В частности, автор статьи рассказал о хрупкости существующей в Китае системы управления страной и негативных сторонах чрезмерной централизации власти.

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Ранее таблоид Jyllands-Posten опубликовал карикатуру, на которой пять звезд на государственном флаге КНР заменили изображением коронавируса. Посольство Китая в Дании посчитало изображение оскорбительным, заявило, что свобода слова в данном случае «вышла за пределы этических границ», и потребовало извинений.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 565 человек. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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