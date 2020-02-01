Раскрыты самые популярные теории появления коронавируса

Американское издание Mashable раскрыло популярные мифы о коронавирусе, которые распространяются в интернете. В частности, журналисты разобрали обсуждающиеся в сети ошибочные теории о появлении 2019-nCoV и способах его лечения.

Отмечается, что самой популярной теорией в сети является конспирологическая версия о том, что вирус якобы создан китайскими учеными и по ошибке оказался вне лаборатории, после чего и разразилась эпидемия. Юзеры оправдывают это утверждение тем, что в городе Ухань, где были зафиксированы первые заражения 2019-nCoV, находится лаборатория, работающая с инфекциями и ведущая разработки подобных вирусов.

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Согласно другому популярному предположению, вирус связан с создателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Пользователь, пост которого набрал более тысячи ретвитов, утверждает, что коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом Гейтса.

Еще одна теория связана с движением QAnon — американским интернет-сообществом, выступающим в поддержку президента США Дональда Трампа и против «глубинного государства» (deep state). Так они называют группу высших американских чиновников, в основном состоящих в Демократической партии. Некоторые сторонники движения предлагают вылечиться от коронавируса с помощью «Чудесной Минеральной Добавки» (Miracle Mineral Solution). По данным издания The Daily Beast, на самом деле жидкость по своему составу близка к отбеливателю и ее ни в коем случае нельзя принимать.

Американскую некоммерческую организацию Karmagawa уличили в распространении теории о том, что вирус распространился из-за привычек китайцев в еде, а именно — из-за поедания летучих мышей и других диких животных. Как сообщает NBC News, именно посты на эту тему стали самыми популярными у аккаунта организации в Instagram.

Ранее китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun) пожаловалась на угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. Многие зрители посчитали, что ролик снят в городе Ухань, но на самом деле видео было снято еще в 2016 году в Палау, островном государстве в Тихом океане.

По последним данным, коронавирусом заражены 9,8 тысяч человек по всему миру, из них большинство в Китае — более 9,6 тысяч случаев заболевания. Погибли 213 человек, а 187 — вылечились от инфекции.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. С 22 января Ухань был закрыт, а позже перекрыли и соседние города. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Несколько случаев заболевания зафиксированы в США, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.

О зараженных коронавирусом в России стало известно 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом, сообщила, что больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

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