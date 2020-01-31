Блогерша съела летучих мышей и получила угрозы убийством из-за коронавируса

Китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun) пожаловалась на угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. Об этом пишет Sun.

В ролике блогерша с подругой наслаждаются супом и хвалят его вкус. Некоторые пользователи предположили, что видео было снято в китайском городе Ухань, где произошли первые случаи инфицирования новым коронавирусом. Однако Мэнъюнь утверждает, что ролик был записан в республике Палау в 2016 году.

Блогерша извинилась перед подписчиками и признала, что ей не стоило есть летучих мышей. По ее словам, на момент создания видео она не знала, что эти животные могут стать переносчиками инфекции. «Я не постаралась узнать информацию из проверенных источников и не осознала всю опасность употребления в пищу летучих мышей. В интернете сведений о поедании диких животных не так уж много», — объяснилась она.

По последним данным, в мире насчитывается более девяти тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 200 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае. Случаи заражения также зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

Ученые выяснили, что быстрое распространение инфекции связано с недостаточно высоким уровнем развития животноводческой промышленности в Китае. Специалисты предполагают, что первоначальным источником коронавируса стали змеи или летучие мыши.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!