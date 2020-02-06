Названы наиболее обеспокоенные коронавирусом города России

Жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены китайским коронавирусом 2019-nCoV. Это следует из материалов исследования российской социальной соцсети «Одноклассники» (ОК), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, за последнюю неделю в ОК упомянули вирус 80 тысяч раз, в сутки в соцсети создаются более 5 тысяч постов, содержащих производные слова «коронавирус». Общее число публикаций, комментариев, «классов» и репостов о вирусе за последнюю неделю превысило один миллион.

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При анализе материалов выяснилось, что активнее всего коронавирус обсуждают на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Во Владивостоке инфекция стала темой 35 процентов публикаций, в Чите и Благовещенске — 33 и 28 процентов соответственно. В Хабаровске доля тем, в которых фигурирует вирус, составляет 26 процентов. В топ-5 наиболее обеспокоенных 2019-nCoV городов вошел также Воронеж — 23 процента публикаций.

Исследователи отмечают, что суммарное число публикаций в ОК соответствует размерам регионов и активности пользователей в них. В пятерку лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области. Пользователи делятся друг с другом полезным контентом о способах защиты от заболевания.

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей. По данным на ночь 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умерли почти 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения вспышку вируса сочли чрезвычайной ситуацией международного значения.

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