В Роспотребнадзоре рассказали о здоровье эвакуируемых из Китая россиян

Среди эвакуированных из китайского Уханя граждан России, государств ЕАЭС и Украины нет людей с признаками коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает ТАСС.

«Я бы хотела отметить, что людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно, и на борт приглашены, размещены на борту и сейчас уже летят в Россию только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день», — пояснила она, добавив, что среди эвакуированных есть семьи с маленькими детьми.

В Китай вылетели два самолета российских ВКС, которые доставят людей в Тюменскую область. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Россию перевезут 147 человек, среди которых десять из Белоруссии, три из Казахстана и по одному из Армении и Украины.

Ранее сообщалось, что зоной карантина для эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область. Также там будут находится граждане Евразийского экономического союза и Украины.

4 февраля в китайский Ухань вылетел первый самолет воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян. В самолете находятся военные медики и вирусологи Минобороны, с собой у них средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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