Для поддержки эвакуированных из Китая россиян запустили флешмоб

Жители Тюменской области, которая стала зоной для эвакуированных из Китая россиян, запустили флешмоб в их поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

Акция получила название «Своих не бросаем» — эту фразу на встрече с президентом России Владимиром Путиным произнесла вице-премьер Татьяна Голикова, докладывая главе государства о ситуации с эвакуацией россиян.

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В поддержку вывезенных из охваченного эпидемией китайского Уханя местные жители начали публиковать в своих социальных сетях посты со словами сочувствия, призывами не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию, поскольку коронавирус не опасен для региона.

«Считаю ситуацию с искусственным нагнетанием истерии, всеобщей паники и негатива в отношении отдельно взятых людей абсолютно недопустимой. Давайте не поддаваться панике, не использовать нечеловеческие методы отношения к людям, давайте просто жить по принципу #своихнебросаем», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Маргарита Прокохина.

«Люди здоровы! Абсолютно для нас безопасны! Только подумайте, в инфекционной больнице каждый день работают специалисты и каждый вечер возвращаются домой. Специалисты знают, как соблюдать все меры безопасности, чтобы никакой угрозы для тюменцев и россиян не было!» — отметила Саша Малыгина во «ВКонтакте»

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Ранее 5 февраля президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия. Он также отметил, что также не нужно бояться россиян, которые были эвакуированы из Китая в Тюменскую область и помещены в карантин.

По последним данным, число вылечившихся от смертельного китайского коронавируса превысило тысячу, умерли 494 человека, общее число инфицированных составляет 24,6 тысячи.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в Ухане вспышку коронавируса 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

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