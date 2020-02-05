Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам медика, внимание к этой проблеме идет со стороны президента России Владимира Путина и правительства. Как отметил Рошаль, важнее всего обращать внимание на вспышки гриппа и ОРВИ — число погибших и пострадавших от этих заболеваний в России не идет в сравнение с числом людей, которых поразил коронавирус.

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Также врач подчеркнул, что не нужно бояться россиян, которые были эвакуированы из Китая в Тюменскую область и помещены в карантин.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,5 тысячи, умерли 494 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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