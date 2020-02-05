Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В австрийском Зальцбурге пациентка с подозрением на коронавирус 2019-nCoV сбежала из больницы. Об этом сообщает телеканал OE24.

31-летняя женщина убежала из инфекционного отделения после того, как врачи взяли у нее анализы. Полицейские обнаружили сбежавшую дома.

Результаты анализа на содержание в ее крови коронавируса должны быть известны сегодня вечером. Женщина поступила в больницу 4 февраля после жалобы на кашель и проблемы с дыханием. Это произошло после того, как австрийка вернулась из путешествия в Тайвань и Новую Зеландию.

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По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,5 тысяч, умерло 494 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

Ученые университета Гонконга ранее заявили, что китайские власти могут распространять неверную статистику: с помощью теоретической модели они установили, что число заболевших, вероятно, в несколько раз больше, чем сообщается.

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