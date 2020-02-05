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Число вылечившихся от коронавируса превысило тысячу

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Число вылечившихся от смертельного китайского коронавируса превысило тысячу. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса.

Всего на данный момент сообщается о 1024 вылечившихся, в то время как число умерших от вируса составляет 494. Общее число инфицированных составляет 24,6 тысячи.

Ранее врачи детской больницы в китайском городе Ухань сообщили, что беременные женщины, зараженные новым коронавирусом, могут передать его своему нерожденному ребенку. Пациентка с коронавирусом 2019-nCov родила ребенка 2 февраля, а через 30 часов новорожденный был обследован на наличие вируса. Врачи подтвердили, что в его организме присутствует инфекция.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в Ухане вспышку коронавируса 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

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