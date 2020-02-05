Голикова объяснила эвакуацию россиян из Уханя на военных самолетах

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила эвакуацию российских граждан из китайского Уханя на военных самолетах. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

«Эвакуация наших граждан из города Уханя провинции Хубей — это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И, мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Голикова доложила Путину о повышении цен в аптеках ряда российских регионов. В начале февраля власти субъектов России были вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты. В частности, в Забайкалье за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей. А в Курской области маска подорожала в 35 раз — с одного рубля до 35 рублей. Глава государства в ответ заявил, что необходимо лишать лицензий те аптеки, в которых выявили завышение цен на препараты и средства защиты.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.