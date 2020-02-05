Впервые зафиксирована передача коронавируса от матери новорожденному

Врачи детской больницы в городе Ухань (Китай) сообщили, что беременные женщины, зараженные новым коронавирусом, могут передать его своему нерожденному ребенку. Об этом сообщает издание Channel NewsAsia.

Пациентка с коронавирусом 2019-nCov родила ребенка 2 февраля, а через 30 часов новорожденный был обследован на наличие вируса. Врачи подтвердили, что в его организме присутствует инфекция.

Ранее сообщалось, что директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (Anthony Fauci) предсказал, что вспышка инфекции 2019-nCov почти наверняка перейдет в глобальную эпидемию, поскольку коронавирус очень легко передается от человека к человеку. Согласно новым данным, заражено более 20 тысяч человек, при этом умерли около 500 заболевших.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!