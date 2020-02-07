Старый мем обидел китайцев и рассорил их с россиянами

Паблик «мемгу», посвященный шуткам о жизни студентов Московского государственного университета, опубликовал во «ВКонтакте» отредактированный в графическом редакторе старый мем. На оригинальной фотографии была изображена вывеска «Гражданам США и фашистам вход запрещен», а в «мемгу» США заменили на КНР. Пост обидел многих китайских студентов, и в комментариях они начали жаловаться на дискриминацию со стороны россиян.

В отредактированной версии старого снимка, появившегося в интернете несколько лет назад, сделали еще одно изменение. Вместо серпа и молота с оригинальной фотографии в версии «мемгу» появилось изображение коронавируса, отсылающее к оскорбившей китайцев карикатуре.

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Чтобы не рассорить студентов, администрация паблика несколько раз в комментариях назвала пост шуткой и обратила внимание подписчиков на то, что это старая фотография, а не реальная вывеска из МГУ. Однако многие пользователи не согласились с авторским видением мема.

Один из комментаторов обвинил студентов МГУ в невежестве и слабости духа. Многие посчитали публикацию расистской и пожаловались на дискриминацию. Некоторые же отказались воспринимать пост как шутку и настойчиво порекомендовали администрации паблика удалить фотографию.

В конце января таблоид Jyllands-Posten опубликовал карикатуру, на которой пять звезд на государственном флаге КНР заменили изображением коронавируса. Посольство Китая в Дании выразило возмущение и потребовало извинений.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV погибли 638 инфицированных, заражены 31,5 тысячи человек. В России зарегистрированы два случая заражения, оба — у граждан КНР. Один из госпитализированных китайцев извинился перед россиянами, что привез вирус в страну.

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