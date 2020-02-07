В московском метро объявились кашляющие «китайцы» и люди в костюмах биозащиты

Московское метро собирается обратиться в полицию с просьбой найти и наказать пранкеров, которые ходят по поездам в защитных костюмах вместе с кашляющими «китайцами» и пугают пассажиров коронавирусом, сообщается в Twitter метрополитена.

«Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в московском метро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство», — говорится в посте.

Ранее в сети появились сообщения и фотографии с людьми с азиатской внешностью, которые надели медицинские маски, кашляли и изображали зараженных коронавирусом. Их сопровождали двое в костюмах биозащиты. По информации очевидцев, пранкеры зашли в поезд на «Александровском саду», провели «китайцев» по всему вагону и вышли на следующей станции.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV погибли 638 инфицированных, заражены 31,5 тысячи человек. В России зарегистрированы два случая заражения, оба у граждан КНР. Один из госпитализированных китайцев извинился перед россиянами, что привез вирус в страну.

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