Зараженный коронавирусом китаец извинился за приезд в Россию

Инфицированный коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь извинился, что привез вирус в Россию. Его видеообращение опубликовал ТАСС.

По его словам, когда он ехал в страну, то не знал, что заражен, у него не было температуры и признаков простуды. «Если бы мне было это известно, я бы ни за что не привозил этот вирус в Россию и не причинял всем такие проблемы», — сказал он.

Он назвал везением то, что после приезда не заразил своих жену и дочь, а также никого из россиян. Ван Юньбинь поблагодарил лечивших его медработников, которые «старались изо всех сил», а также руководство больницы, Минздрав Читы, правительство и народ России.

Китаец заявил, что после полного выздоровления пожертвует россиянам свою кровь, в которой могут образоваться антитела, в случае заражения. «Для меня это хорошая возможность отплатить России», — добавил он, сказав, что любит Китай и Россию и считает их великими странами.

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