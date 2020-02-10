Появилось приложение для проверки риска заразиться коронавирусом

В Китае появилось мобильное приложение, позволяющее людям проверить, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. О новой программе сообщает новостное агентство Xinhuanet.

Приложение дает возможность всем, кто опасается, что подхватил вирус, узнать, находились ли они в тесном контакте с зараженными. С его помощью можно проверить, были ли за последние две недели зарегистрированы случаи заражения в доме, в поезде, самолете или автобусе, где находился человек. Тем, кто обнаружил, что вступал в тесный контакт с зараженным, рекомендуется оставаться дома и обратиться в медучреждение.

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Близким контактом, по данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, может считаться нахождение на близком расстоянии от зараженного без необходимых средств защиты. К примеру, находящимися в тесном контакте с больным в самолете считаются все, кто сидел с зараженным коронавирусом в одном ряду, а также в трех рядах спереди и сзади от него. В зону риска также попадают стюардессы, которые работали в той части салона, где находился больной. Тесным контактом в поезде считается нахождение с инфицированным в одном купе.

Приложение создано совместно с Госкомитетом по делам здравоохранения, его также поддерживают министерство транспорта, управление гражданской авиации и железнодорожная корпорация China Railway.

По последним данным, число жертв коронавируса составляет 908 человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло 40 тысяч человек. Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване; 632 пациента выписаны из больниц.

По прогнозу специалистов Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, пик распространения коронавируса может наступить во второй половине февраля.

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