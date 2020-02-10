Число жертв коронавируса превысило 900. За последние сутки количество погибших увеличилось на 97 и составило в общей сложности 908, передает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Число инфицированных на материковом Китае возросло на 3062, превысив 40 тысяч. Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване. 632 пациента выписаны из больниц.

Накануне, 9 февраля, сообщалось, что специалисты Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней спрогнозировали пик распространения коронавируса: он может наступить во второй половине февраля. По мнению ученых, на пике в городе Ухань заболей около пяти процентов жителей, то есть примерно 500 тысяч человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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