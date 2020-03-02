Минздрав Белоруссии уличил Первый канал во лжи о коронавирусе

Сообщения российского Первого канала о смерти от коронавируса в Белоруссии не соответствуют действительности. Об этом заявили в белорусском Минздраве, передает ТАСС.

Журналисты в новостном сюжете заявили, что первые смерти от болезни были зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, а также Белоруссии, указали в ведомстве. «Данная информация в отношении Белоруссии является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», — заявили в министерстве.

О том, что в Белоруссии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщалось 28 февраля. Заболевшим оказался иранский студент. Пациент и контактировавшие с ним лица были помещены в специальные боксы в Минской инфекционной больнице.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса свыше 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 70 странах мира.

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