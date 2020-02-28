Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы из-за появления смертельно опасного вируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам президента, сейчас такой необходимости нет. «Это пустое», — подчеркнул Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.

Ранее 28 февраля стало известно о первом зафиксированном случае заражения коронавирусом в Белоруссии. Инфекция была обнаружена у иранского студента, прибывшего из Баку. Сейчас пациент и контактировавшие с ним люди помещены в специальные боксы в Минской инфекционной больнице.

По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса инфицированы около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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