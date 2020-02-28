Украина начнет проверять температуру у въезжающих из России

На фоне распространения эпидемии коронавируса Украина начнет проверять температуру у лиц, въезжающих из России. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, видеозапись доступна в YouTube.

Аваков отметил, что власти взяли под контроль все пункты пропуска с Евросоюзом. Пограничники будут проводить проверки также в пунктах пересечения линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом.

Материалы по теме «Все вокруг подогревают панику» Может ли грипп быть опаснее смертельного коронавируса?

«У нас есть протокол действий для пограничников <...> И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — заявил министр.

В то же время смертельно опасный коронавирус был диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «Это четверо в Японии — они путешествовали на круизном лайнере [Diamond Princess]. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностировали коронавирус», — рассказал он.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!