Коронавирус добрался до Черной Африки

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию, добрался до Черной Африки: первый случай заражения подтвержден в Нигерии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.

Уточняется, что вирус был обнаружен 27 февраля у пациента в городе Лагос.

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Как пишет РИА Новости, Нигерия стала третьей африканской страной после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса.

Ранее 28 февраля сообщалось о будущем SARS-CoV-2. По мнению российских вирусологов, коронавирус будет проявляться у людей сезонно, как и грипп, ежегодно поражая эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 2 788, общее число случаев заражения составило 78 824. Почти половина зараженных (36 117) выздоровела, в больницах остаются 39 919 человек.

Черной Африкой называется часть африканского континента, находящаяся южнее пустыни Сахара. Она населена преимущественно негроидными народами.

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