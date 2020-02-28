Мишустин ограничил гражданам Ирана въезд в Россию из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому въезд гражданам Ирана в страну будет временно запрещен в связи с распространением коронавируса. Ограничения начнут действовать 28 февраля, сообщается на сайте правительства.

Так, для граждан Ирана временно будет приостановлена выдача виз и пропуск через границу.

Ранее Мишустин подписал аналогичное распоряжение в отношении граждан Южной Кореи. Они не смогут въезжать в страну с 1 марта. Въезд иностранных граждан будет ограничен во всех аэропортах, кроме Шереметьево. В правительстве подчеркнули, что запрет носит временный характер.

С 20 февраля в России ограничили въезд для граждан Китая. Кроме того, в связи с распространением нового коронавируса Россия приостановила прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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