Взрыв авиабомб общим весом в полтонны в российском регионе попал на видео

МЧС: В Ростовской области уничтожили авиабомбы времен Великой Отечественной войны

В Ростовской области саперы уничтожили две немецкие авиабомбы времен Великой Отечественной войны, общий вес которых может достигать полтонны. Видео опубликовало региональное МЧС во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых в темное время суток, видно мощный взрыв и дым, поднимающийся в воздух.

Как рассказали в ведомстве, две неразорвавшиеся бомбы SD-250 нашли 12 июля во время строительных работ в хуторе Ленинакан. Специалисты вывезли снаряды на специализированный полигон и успешно обезвредили.

SD-250 — это осколочная авиационная бомба военно-воздушных сил нацистской Германии. Вес одного снаряда достигал 250 килограммов.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва в Самаре. В результате происшествия пострадали как минимум 12 человек.