Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 15 июля 2026Россия

Взрыв авиабомб общим весом в полтонны в российском регионе попал на видео

МЧС: В Ростовской области уничтожили авиабомбы времен Великой Отечественной войны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Ростовской области саперы уничтожили две немецкие авиабомбы времен Великой Отечественной войны, общий вес которых может достигать полтонны. Видео опубликовало региональное МЧС во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых в темное время суток, видно мощный взрыв и дым, поднимающийся в воздух.

Как рассказали в ведомстве, две неразорвавшиеся бомбы SD-250 нашли 12 июля во время строительных работ в хуторе Ленинакан. Специалисты вывезли снаряды на специализированный полигон и успешно обезвредили.

SD-250 — это осколочная авиационная бомба военно-воздушных сил нацистской Германии. Вес одного снаряда достигал 250 килограммов.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва в Самаре. В результате происшествия пострадали как минимум 12 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    В России отреагировали на возможное назначение Буданова министром обороны Украины
    Россиянин обещал знакомому отрубить руку из-за кредита
    Обновление Windows заставило компьютеры выключаться
    Сбежавший комбриг ВСУ угрожал расправой детям
    Шашлык на российском теплоходе стоил пассажирам месячной зарплаты
    Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления
    Еврокомиссия призвала США отменить некоторые пошлины
    Женщина похудела на 44 килограмма и раскрыла неожиданную причину своего успеха
    В сборной Англии рассказали о способе остановить Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok