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13:47, 15 июля 2026Спорт

Дом финалиста ЧМ-2026 попытались ограбить

Дом футболиста сборной Испании Ямаля попытались ограбить сразу после его выхода в финал ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Дом финалиста ЧМ-2026 в составе сборной Испании Ламина Ямаля попытались ограбить. Об этом сообщает La Vanguardia.

Инцидент произошел в городе Эсплугес-де-Льобрегат. Один из охранников заметил, как двое злоумышленников в балаклавах забрались на стену дома. Когда они поняли, что их заметили, то быстро спустились и скрылись. Охранник обратился в полицию, там начали расследование инцидента.

Отмечается, что в жилом квартале, где расположен дом Ямаля, тем же утром произошло еще две попытки ограбления. В данный момент полиция пытается установить, является ли это делом рук тех же преступников.

14 июня сборная Испании одержала победу со счетом 2:0 над сборной Франции в полуфинале чемпионата мира. 19 июля испанцы встретятся в финале турнира с победителем пары Англия — Аргентина. Матч пройдет в Нью-Джерси (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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