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Бывший СССР
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13:55, 15 июля 2026Бывший СССР

У семьи сбежавшего комбрига ВСУ внезапно появилась дорогая недвижимость

ТСН: У семьи сбежавшего комбрига ВСУ Лучанова внезапно появилась дорогая недвижимость
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

У семьи сбежавшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислава Лучанова внезапно появились дорогие коттеджи в Рокитном и Обухове Киевской области. Об этом сообщили журналисты «ТСН».

«До начала полномасштабной войны семья супруги Лучанова не владела никакой недвижимостью за пределами своей общины. Но, как выяснили журналисты "ТСН" в ходе расследования, недавно у ее старшего брата и матери внезапно появились собственные дома с земельными участками в Рокитном и Обухове», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что участок в Обухове стоил не менее 200 тысяч долларов (около 15,6 миллиона рублей). При этом телеканалу не удалось спросить у членов семьи комбрига, откуда у них появилась дорогая недвижимость — по указанным адресам никто не открыл журналистам дверь.

В июле Лучанов самовольно оставил часть, после чего привлек внимание правоохранителей из-за инцидента с похищением жителей Киевской области его бойцами. Позже он был задержан.

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