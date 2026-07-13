В Киеве задержали скандально известного бывшего начальника полка

В Киеве задержали бывшего начальника штаба штурмового полка «Скала»

В Киеве задержали бывшего начальника штаба штурмового полка «Скала», бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. Об этом пишет телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«В Киеве задержали экскомбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, которого подозревают в убийстве братьев на Киевщине», — пишут журналисты.

Сообщается, что он также подозревается в расправе над гражданскими. Его задержали в автомобиле вместе с адвокатом.

Ранее стало известно, что Лучанов самовольно оставил часть чем привлек внимание правоохранителей. После этого началось разбирательство по событиям с участием военнослужащих части. Комбрига объявили в розыск.