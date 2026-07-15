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13:48, 15 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США

Политолог Асафов: Буданова хотят лишить внешней субъектности, отстраняя от переговоров
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытаются отстранить от мирных переговоров с США, чтобы лишить его внешней субъектности и не дать набрать политические очки, считает политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что именно этим объясняется и его возможное перемещение на пост министра обороны.

«Перекидывание Буданова на другую позицию исключает его активное участие в качестве ведущей фигуры в переговорах. Он здесь набирает собственные очки, у него есть крепкие позиции и свои собеседники, которых на таком уровне нет у [президента Украины Владимира] Зеленского. Перевод на место министра обороны — это попытка лишить его внешней субъектности», — пояснил политолог.

По его словам, Буданов явно обсуждает с кем-то свои перспективы и имеет определенные амбиции в переговорном треке, что не устраивает Зеленского. Решение отодвинуть его от контактов с администрацией президента США Дональда Трампа и передать под мониторинг СБУ укладывается в логику кадровых перестановок, которые сейчас идут в Киеве.

Асафов подчеркнул, что лишение Буданова внешнеполитической роли — одна из ключевых задач этих перестановок.

Ранее сообщалось, что Буданова пытаются отстранить от участия в мирных переговорах с США. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский таким образом пытается «набрать политический вес».

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