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13:42, 15 июля 2026Россия

В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде

Слуцкий: Призывы в НАТО давить на Крым и Калининград чреваты третьей мировой войной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Призывы в НАТО давить на Крым и Калининград чреваты третьей мировой войной, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает «Газета.Ru».

Российский политик акцентировал внимание на том, что Крым и Калининград являются неотъемлемыми частями России, и любые попытки сделать эти регионы «стратегически уязвимыми» повлекут серьезное обострение конфликта и неминуемый ответ в соответствии с военной доктриной Российской Федерации.

«Распространение подобных нарративов разжигает антироссийскую истерию и, в конечном итоге, может спровоцировать третью мировую войну (...) Это надо понимать всем, кто не прекращает подобные вбросы», — заключил Слуцкий.

Ранее бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил о необходимости усилить давление на Крым и Калининградскую область. Он высказал мнение, что регионы должны стать «дорогостоящими стратегическими уязвимостями», а не стратегическими форпостами России.

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