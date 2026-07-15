В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде

Слуцкий: Призывы в НАТО давить на Крым и Калининград чреваты третьей мировой войной

Призывы в НАТО давить на Крым и Калининград чреваты третьей мировой войной, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает «Газета.Ru».

Российский политик акцентировал внимание на том, что Крым и Калининград являются неотъемлемыми частями России, и любые попытки сделать эти регионы «стратегически уязвимыми» повлекут серьезное обострение конфликта и неминуемый ответ в соответствии с военной доктриной Российской Федерации.

«Распространение подобных нарративов разжигает антироссийскую истерию и, в конечном итоге, может спровоцировать третью мировую войну (...) Это надо понимать всем, кто не прекращает подобные вбросы», — заключил Слуцкий.

Ранее бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил о необходимости усилить давление на Крым и Калининградскую область. Он высказал мнение, что регионы должны стать «дорогостоящими стратегическими уязвимостями», а не стратегическими форпостами России.