Президент Монголии оказался на карантине из-за коронавируса

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава государства вместе со всеми членами сопровождавшей его делегации, в том числе с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром, будет находиться под наблюдением в течение 14 дней. Все это время Баттулга и министр проведут в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.

Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля. В ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом, передавало РИА Новости.

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Ранее 28 февраля сообщалось о первом случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Черной Африке. Его подтвердили в Нигерии у приехавшего из Италии человека.

До этого Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ситуация с распространением коронавируса может выйти из-под контроля, если страны не будут принимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

27 февраля стало известно, что в Иране вирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 83,4 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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