Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупой. Он написал об этом пост на своей странице в Twitter.

Некоторые пользователи возмутились словами Маска и назвали их нехорошими. Юзеры напомнили, что Маск не может так выражаться, так как является человеком науки. Другие посоветовали миллиардеру написать лучше о том, что надо мыть руки, тогда люди его послушают. Также подписчики поделились друг с другом мемами о коронавирусе под записью Маска.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

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