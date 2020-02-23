В спутниках Илона Маска увидели угрозу для России

Группировка из 12 тысяч спутников, запускаемых компанией Starlink Илона Маска, может быть использована в военных целях. Такую угрозу для России разглядел генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев. Его слова приводит «Интерфакс».

Боев заявил, что в ходе встречи с Маском шла речь о том, как гражданские аппараты можно использовать в интересах повышения потенциала Военно-космических сил США.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. В начале января на орбиту вывели несколько десятков аппаратов.

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