SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Выведенные на орбиту спутники будут находиться на высоте 290 километров и обеспечивать доступ к высокоскоростному интернету.

Falcon 9 стартовала 6 января в 21:19 по местному времени (7 января 05:19 по московскому). Ее первая ступень, которую ранее использовали уже три раза, приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!