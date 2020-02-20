В России нашли 350 миллиардов на «Сферу»

Создание российской многофункциональной спутниковой системы «Сфера» потребует внебюджетных вложений в размере более 350 миллиардов рублей, соответствующие инвесторы уже найдены, сообщает РИА Новости.

«В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании», — сказал на круглом столе по спутниковой связи в Госдуме директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Сергей Прохоров.

В январе агентство, ссылаясь на материалы презентации госкорпорации, сообщило, что вывод спутников системы «Сфера» потребует 148 запусков ракет.

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В апреле 2019 года представитель «Роскосмоса» заявил, что создание «Сферы» потребует почти 534 миллиарда рублей.

В июне 2018 года сообщалось, что проект глобальной спутниковой системы «Сфера», предполагающий развертывание около 600 спутников, является доработанной версией ранее анонсированного «Роскосмосом» проекта системы связи «Эфир».

В том же месяце исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Николай Севастьянов заявил, что все 600 космических аппаратов перспективной российской глобальной спутниковой системы «Сфера» могут быть запущены тяжелой ракетой «Ангара-А5», разрабатываемой Центром Хруничева — самым проблемным предприятием госкорпорации, долговая нагрузка которого оценивается в 84 миллиарда рублей.

В мае того же года «Роскосмос» анонсировал проект «Эфир», призванный конкурировать с аналогичными западными системами OneWeb и Starlink. Тогда же заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям «Российских космических систем» Евгений Нестеров отметил, что программа, предусматривающая развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

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