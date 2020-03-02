Илон Маск предсказал доминирование Китая над США

Китайская экономика, которая является второй по величине в мире, превзойдет лидера рейтинга, американскую, в два-три раза. Такое предсказание сделал американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, пишет CNBC.

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Он отметил, что номинальный ВВП Китая составляет 14,14 триллиона долларов, а тот же показатель в США — 21,44 триллиона. При этом население КНР значительно больше, чем население США — 1,3 миллиарда против 330 миллионов.

«Таким образом, чтобы доминировать над американской экономикой и превзойти ее по размеру в два раза, Китаю нужно только лишь довести ВВП на душу населения до половины американского», — пояснил Маск.

Маск подчеркнул, что конкурентным преимуществом США в борьбе с Китаем являются инновации. По его мнению, особенно важно развитие технологий в космической сфере. Маск полагает, что если Америка не будет вкладывать деньги в эту сферу, она уступит лидерство.

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