Путин нашел в России своего Илона Маска

Президент России Владимир Путин нашел в стране своего Илона Маска. По мнению главы государства, им является основатель и глава компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгений Касперский. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — отметил Путин. По его словам, основатель «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров отечественной IT-индустрии.

Также Путин напомнил о сложностях, с которыми компания Касперского сталкивается в США. Власти этой страны в 2017 году запретили госорганам закупать продукцию «Лаборатории Касперского». По словам российского президента, если бы в Вашингтоне «искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше».

Евгений Касперский основал компанию в 1997 году и по-прежнему владеет контрольным пакетом акций. На данный момент «Лаборатория Касперского» входит в четверку крупнейших мировых разработчиков антивирусов.

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