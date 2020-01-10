Бывшую жену Касперского лишили банка

ЦБ лишил лицензии банк бывшей жены основателя «Лаборатории Касперского» Натальи Касперской — Нэклис-банк, говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, банк полностью утратил собственный капитал после досоздания резервов в соответствии с предписанием регулятора. Также проверяющие выявили в его операциях признаки вывода активов.

Отмечается, что на балансе Нэклис-банка скопилось 1,3 миллиарда рублей потенциально невозвратных кредитов физлицам. На момент отзыва лицензии банк занимал 251 место в России по величине активов.

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Ранее Касперская говорила, что стала мажоритарным акционером Нэклис-банка в результате конвертации в акции депозита после возникновения у кредитной организации финансовых проблем.

Основным активом предпринимательницы является компания-производитель программного обеспечения по информационной безопасности InfoWatch, доставшаяся ей после раздела имущества при разводе с Евгением Касперским — основателем «Лаборатории Касперского».

В начале 2018 года Касперская приобрела 80-процентную долю в платежной системе HandyBank. По ее словам, она собиралась создать с ее помощью финтехплатформу на базе Нэклис-банка.

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