Сравнение Касперского с Маском сочли обидным

Соосновательница компании «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская посчитала обидным сравнение ее мужа с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом она рассказала изданию «Подъем».
«Маск, на мой взгляд, это гипердутая фигура. Его взяли руководителем компании, и он руководит ей весьма посредственно, по крайней мере, с финансовой точки зрения», — сказала она, напомнив об убытках Tesla. По мнению Касперской, Маск — пиарщик.
«Касперский же был разработчиком до того, как он бросил этим заниматься, он был вирусологом, анализировал код и в свое время был, наверное, одним из лучших в мире. Поэтому это такое в некотором смысле даже обидное сравнение», — заключила она.
Ранее 5 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть свой Илон Маск — это основатель и глава компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгений Касперский. По словам главы государства, он является одним из лидеров отечественной IT-индустрии.
На данный момент «Лаборатория Касперского», основанная в 1997 году, входит в четверку крупнейших мировых разработчиков антивирусов.