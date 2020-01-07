Tesla открыла завод в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla открыл завод в Китае, недалеко от Шанхая, пишет во вторник, 7 января, Bloomberg. Он стал первым для компании за пределами США.

На открытии присутствовал основатель и глава Tesla Илон Маск. При нем с конвейера сошли седаны Model 3. Первым покупателем стал житель соседнего пригорода Шанхая. Отмечается, что технически сборка началась в конце 2019 года, однако тогда электромобили предназначались для сотрудников предприятия.

Материалы по теме Она развалилась Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить

Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок. Ожидается, что спрос на него превысит показатели всех остальных моделей Tesla вместе взятых.

Завод в Китае был построен в рекордно короткие сроки. Отмечается, что он станет ключевым для компании, которая уже объявила о планах по строительству следующих сборочных мощностей в Германии. Они должны удовлетворить растущий спрос европейцев на электромобили.

Акции Tesla значительно выросли в конце 2019 года — после публикации квартальной отчетности компании, в которой была зафиксирована прибыль на более высоком по сравнению с ожиданиями уровне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!