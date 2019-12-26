Tesla помогла с деньгами «ночному кошмару» Илона Маска

Американский производитель электрокаров Rivian привлек 1,3 миллиарда долларов, пишет CNN. Деньги помогла привлечь инвестиционная компания T. Rowe Price, владеющая пакетом акций Tesla. Rivian ранее называли «ночным кошмаром» Илона Маска.

Для привлечения финансирования Rivian выбрал процедуру funding round, при которой доля в компании продается широкому кругу инвесторов без выхода на биржу. Организатором выступила T. Rowe Price, долгое время бывшая одним из крупнейших акционеров Tesla.

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В декабре 2018 года она сократила свою долю в компании Илона Маска с 10,1 до 5,2 процента. В начале нынешнего года фонды T. Rowe Price продолжили продавать акции Tesla, избавившись от 92 процентов остававшейся доли.

Нынешний раунд привлечения инвестиций стал четвертым в 2019 году. Всего по итогам года Rivian удалось привлечь три миллиарда долларов, в том числе 500 миллионов долларов от Ford. Основатель и глава компании Ар Джей Скариндж назвал это свидетельством «уверенности инвесторов в нашей компании, продуктах и технологиях».

Rivian производит две модели электрокаров: пикап R1T и внедорожник R1S SUV. Компания считается главным конкурентом Tesla и ее недавно презентованного электропикапа CyberTruck. В прессе ее называли «ночным кошмаром» Илона Маска.

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