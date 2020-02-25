Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.

Женщина по имени Ольга написала под постом доктора, что прием у академика Юрия Беленкова в Медицинском центре Елены Малышевой стоит 20 тысяч рублей. Однако пользовательница добавила, что пенсия ее матери — 23 тысячи рублей. «Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — подытожила подписчица.

Малышева ответила, что ее клиника — частная, поэтому пациентам в ней приходится платить. «Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство», — дала совет ведущая.

В феврале 2019-го Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр телеведущей Елены Малышевой на 100 тысяч рублей за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии». Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимого оборудования в кабинете пластического хирурга.

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