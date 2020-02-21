Малышева рассказала о клятве Диброва после микроинсульта

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего коллегу по Первому каналу Дмитрия Диброва, проходящего лечение в больнице после микроинсульта. О подробностях своего визита она рассказала в Instagram.

По словам Малышевой, телеведущий выглядит хорошо. В больнице он играет на банджо, а также планирует написать книгу. Она добавила, что во время больничной беседы Дибров дал клятву, что бросит курить.

Малышева также обратила внимание на питание коллеги. Отдельно она отметила ростовские разносолы, армянскую брынзу и шоколадные конфеты. Телеврач пожелала ведущему скорейшего выздоровления.

Дмитрий Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Журналиста экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт.

В кинотеатре рядом с Дибровым находился актер, ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Он среагировал на случившееся, попросил вызвать скорую помощь, а также сопроводил ведущего в больницу.

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