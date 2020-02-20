Опубликовано фото Дмитрия Диброва из больницы

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии после экстренной госпитализации. Комментарий опубликован в Instagram-аккаунте супруги журналиста.

«Состояние Дмитрия стабильное, некоторое время пробудет в больнице», — написала она. По словам Дибровой, в медицинское учреждение она привезла мужу банджо, чему он очень обрадовался.

Полина также опубликовала фото с супругом и музыкальным инструментом. Она поблагодарила поклонников ведущего за поддержку и отметила, что семья «чувствует их любовь и заботу».

Дмитрий Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. После этого журналист был экстренно госпитализирован на скорой помощи в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у него микроинсульт.

В кинотеатре рядом с Дибровым находился в том числе коллега по Первому каналу Леонид Якубович. Он среагировал на случившееся, попросил вызвать скорую помощь, позвонил телеврачу, доктору медицинских наук Елене Малышевой, а также сопроводил ведущего в больницу. Представитель Диброва Табриз Шахиди заявил, что ведущий чувствует себя удовлетворительно, но пробудет в больнице какое-то время.

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