Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл подробности своей госпитализации в Боткинскую больницу. Он заявил, что пока находится под наблюдением врачей, но надеется скоро вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости.

Дибров рассказал, что в больнице ему сделали МРТ и кардиограмму. Он также опроверг слухи о том, что перенес инсульт и о приступе эпилепсии. Телеведущий пошутил, что причиной обморока стала старость.

По словам журналиста, пока он «на всякий случай» остается в больнице под наблюдением врачей, но уже в ближайшее время планирует выписаться и уехать домой.

Диброву стало плохо в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Его коллега Леонид Якубович быстро среагировал на случившееся, позвонил телеврачу, доктору медицинских наук Елене Малышевой, а также попросил вызвать скорую помощь и сопроводил коллегу в больницу.

Сам Дибров вскоре подтвердил, что потерял сознание и был госпитализирован, но добавил, что не произошло ничего серьезного.

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