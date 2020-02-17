Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии. На данный момент журналист находится в больнице, его состояние нормализовалось.

Сам Дибров подтвердил РИА Новости свою госпитализацию, однако сообщил, что не произошло ничего серьезного. В больнице ему сделали МРТ и кардиограмму. «Все в порядке. Просто старость называется!» — сказал он. Представитель Диброва не подтвердил информацию о диагнозе телеведущего.

В августе прошлого года Дмитрий Дибров и его жена Полина попали в аварию на Валдае. Супруги врезались в дерево во время поездки на мотоцикле.

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