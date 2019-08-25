Дибров с женой попали в аварию

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина попали в аварию. Об этом супруга ведущего рассказала в Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел, когда супруги катались на мотоцикле на Валдае. В какой-то момент они врезались в дерево. «Всегда безумно любила экстрим и активные действия, [но] после третьего ребенка — как отрезало», — написала Диброва. Она добавила, что в настоящий момент боится высоты и скорости.

Жена телеведущего сопроводила пост несколькими фотографиями, на которых она с мужем едет на мотоцикле в защитных шлемах.

Пара поженилась в 2009 году, в период с 2010-й по 2015-й у них родились трое сыновей. В 2017-м 28-летняя Диброва получил титул «Миссис Россия».

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