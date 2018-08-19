Объявлена победительница конкурса «Миссис Россия 2018»

Жительница Твери Анна Телегина стала обладательницей титула «Миссис Россия 2018». Об этом сообщает Пятый канал.

Финал конкурса состоялся в субботу, 18 августа, в московском молодежном центре «Планета КВН». За корону из уникального хохломского золота боролись 30 участниц.

Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia) 18 Авг 2018 в 3:54 PDT

Награду Телегиной вручила «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

Первой вице-миссис конкурса стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика.

Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia) 18 Авг 2018 в 12:10 PDT

В состав жюри вошли шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.

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В январе этого года 19-летняя жительница Перми Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира». Помимо этого, россиянка оказалась среди 15 самых красивых девушек на международном конкурсе «Мисс Туризм мира» в Малайзии. Это был первый международный конкурс для Хохловой, однако в России она уже завоевала несколько титулов: «Юная Краса России», «Miss Diamond Star» и «Мисс Жемчужина России».

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