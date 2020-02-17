Очевидцы рассказали о спасении Диброва Якубовичем

Телеведущий Леонид Якубович спас своего коллегу Дмитрия Диброва, когда тому стало плохо в московском кинотеатре. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, телеведущие сидели в кафе кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма Егора Кончаловского «На Луне». Когда Диброву стало плохо, Якубович быстро среагировал на случившееся: попросил принести полотенца и вызвать скорую помощь. Кроме того, он сопроводил своего коллегу в больницу.

Сам Дибров подтвердил «Интерфаксу», что потерял сознание. По его словам, он упал в обморок, но сейчас с ним все хорошо. Его жена Полина сообщила ТАСС, что на данный момент телеведущий уже находится дома.

Ранее стало известно о том, что Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали. По информации Telegram-канала «112», у него случился приступ эпилепсии. Однако представитель телеведущего не подтвердил РИА Новости информацию об этом диагнозе.

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